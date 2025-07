Ein Mann hat in Köthen mehrere Eindellungen an seinem Wohnwagen festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Besitzer ist in Sorge - Wurde in Köthen auf Wohnwagen mit Luftdruckwaffe geschossen?

Köthen/MZ. - Eine eher ungewöhnliche Entdeckung machte ein Mann aus Köthen am Freitagmorgen.

Wie die Polizei mitteilte, stellte der Besitzer eines Wohnwagens, der auf seinem Wohngrundstück in der Merziener Straße in Köthen abgestellt war, am Freitag gegen 8 Uhr mehrere kleinflächige Eindellungen in der Außenwand des Anhängers fest. Es ist nicht auszuschließen, dass das Campingmobil mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurde.

Deshalb hat nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auch die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Dem Eigentümer ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 100 Euro entstanden.