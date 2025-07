Passend zu seiner Bauernkriegs-Sonderausstellung lädt das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zum Ferienspaß ein. Was geplant ist.

Wie vor 500 Jahren - Was das Landesmuseum Halle Schülern in den Ferien bietet

Daran können sich junge Museumsbesucher versuchen: Pilgerzeichen, wie sie in der Sonderausstellung „Klöster. Geplündert. In den Wirren der Bauernaufstände“ zu sehen sind

Halle (Saale)/MZ. - In die Welt des ausgehenden Mittelalters können Landesmuseumsbesucher in der gerade laufenden Sonderausstellung „Klöster. Geplündert. In den Wirren der Bauernaufstände“ eintauchen. Für junge Museumsgäste gibt es von der kommenden Woche an noch andere Möglichkeiten, sich mit dieser Epoche zu beschäftigen: beim Ferienprogramm, das im Museum traditionell an gerade laufende Ausstellungen anknüpft.