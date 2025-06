Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gibt es ab dem 28. Juni einen speziellen Einblick in den Bauernkrieg. Der Fokus liegt bei der Ausstellung anders als in anderen Museen.

Was das Besondere an der neuen Ausstellung im Landesmuseum ist

Halle (Saale) /MZ. - Ein Mönch versteckt aus Angst vor Plünderungen eilig Goldmünzen in einer Mauerritze. So in der Art ist es wohl vor rund 500 Jahren beim Kloster Himmelpforte in Wernigerode passiert. „Das sind Objekte, die nicht einfach so verloren gehen“, erklärt Georg Schafferer, Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit des Landesmuseums. Solche archäologischen Funde würden zeigen, was damals passiert ist.