Gentha/MZ. - Blickt der Betrachter vom Fuß des Turmes nach oben, fühlt der sich arg klein. Weit oben in 165 Metern thront die Maschinengondel. Dann kommen noch einmal knapp 80 Meter in der Höhe hinzu, wenn ein Rotorblatt senkrecht nach oben zeigt. Zwölf der neu errichteten Windkraftanlagen im repowerten Windpark zwischen Gentha, Elster und Listerfehrda sind Anfang dieser Woche bereits am Netz und speisen Elektroenergie ein. Die MZ erhält die Gelegenheit, einen Servicetechniker bis nach ganz oben zu begleiten. Ganz nach oben heißt in dem Fall: bis in die Maschinengondel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.