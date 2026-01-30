Ortsbürgermeisterin Yvonne Lehmann zieht Bilanz für das Jahr 2025 und blickt voraus, was 2026 in den beiden Nienburger Ortsteilen Wedlitz und Wispitz ansteht.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Wedlitz muss saniert werden.

Wedlitz/MZ. - Ein Jubiläum, bessere Straßen und vielleicht auch eine Sanierung eines wichtigen Gebäudes – die rund 300 Einwohner der beiden Nienburger Ortsteile Wedlitz und Wispitz können sich auf so einiges im gerade erst begonnen Jahr freuen. Darauf macht Ortsbürgermeisterin Yvonne Lehmann im MZ-Gespräch zur Bilanz des vergangenen Jahres und die Pläne in diesem aufmerksam.