Eil
Verhandlungen laufen Nach Insolvenz - Wechseln Kindergärten des Awo-Kreisverbands Köthen in die Regie der Städte?
Awo- Interims-Geschäftsführer bestätigt der MZ: Wir verhandeln mit mehreren Interessenten. Was der Awo-Vereinsvorsitzende und ein Elternvertreter aus dem „Spatzennest“ in Köthen dazu sagen.
Aktualisiert: 30.01.2026, 12:01
Köthen/Aken/MZ. - Der insolvente Verein „Awo Kreisverband Köthen“ verhandelt zurzeit mit mehreren Interessenten über die Übernahme seiner Einrichtungen. Das teilte Paul Kudlich mit, der vom Insolvenzverwalter der Awo eingesetzte Interims-Geschäftsführer.