Verhandlungen laufen Nach Insolvenz - Wechseln Kindergärten des Awo-Kreisverbands Köthen in die Regie der Städte?

Awo- Interims-Geschäftsführer bestätigt der MZ: Wir verhandeln mit mehreren Interessenten. Was der Awo-Vereinsvorsitzende und ein Elternvertreter aus dem „Spatzennest“ in Köthen dazu sagen.