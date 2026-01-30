weather bedeckt
  4. Verhandlungen laufen: Nach Insolvenz - Wechseln Kindergärten des Awo-Kreisverbands Köthen in die Regie der Städte?

Awo- Interims-Geschäftsführer bestätigt der MZ: Wir verhandeln mit mehreren Interessenten. Was der Awo-Vereinsvorsitzende und ein Elternvertreter aus dem „Spatzennest“ in Köthen dazu sagen.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 30.01.2026, 12:01
Kinder sitzen mit Erzieherinnen beim Essen in der Integrativen Kita „Spatzennest“ in der Mühlenbreite in Köthen.
Kinder sitzen mit Erzieherinnen beim Essen in der Integrativen Kita „Spatzennest“ in der Mühlenbreite in Köthen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/Aken/MZ. - Der insolvente Verein „Awo Kreisverband Köthen“ verhandelt zurzeit mit mehreren Interessenten über die Übernahme seiner Einrichtungen. Das teilte Paul Kudlich mit, der vom Insolvenzverwalter der Awo eingesetzte Interims-Geschäftsführer.