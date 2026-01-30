Bitterfeld-Wolfens Wohnungswirtschaft will mit Influencern das gewandelte Image der Stadt in die Welt tragen. Eine Crowdfunding-Sammlung soll helfen, damit viele Menschen zu erreichen. Wie kann man sich beteiligen?

Neue Bilder killen alte Klischees - Stadt will mit Influencern werben und sammelt dafür Geld

Auf der Crowdfunding-Seite zeigt ein künstlerisches Video, wie die Stadt bunt aufblüht.

Bitterfeld/MZ. - Der Slogan spricht Klartext und macht dennoch neugierig: „Bunter als du denkst“ verkündet eine breit angelegte Werbekampagne, mit der die Wohnungswirtschaft von Bitterfeld-Wolfen alte Klischees vom grauen, schmutzigen Ort durch neue Bilder ersetzen und Menschen auf die Stadt neugierig machen will. Dabei setzt man vor allem auf Influencer, deren Spots aus Bitterfeld-Wolfen ab dem Frühjahr auf Plattformen wie Instagram, Youtube oder TikTok gerade auch junge Leute erreichen sollen. Um die Reichweite dieser kurzen Videos zu erhöhen, wurde eine Crowdfunding-Aktion gestartet.