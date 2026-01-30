Im Zeitraum vom 31. Januar bis 6. Februar stehen die Züge zwischen Aschersleben und Halberstadt still. Stattdessen fährt ein Schienenersatzverkehr.

Zugstrecke wird zeitweise gesperrt: Zwischen Aschersleben und Halberstadt fahren nur noch Busse

Zwischen Aschersleben und Halberstadt ist vom 31. Januar bis 6. Februar ein Schienenersatzverkehr im Einsatz.

Aschersleben/MZ - Auf der Bahnstrecke zwischen Aschersleben und Halberstadt kommt es ab Ende Januar zu Einschränkungen im Zugverkehr. Aufgrund von Schienenerneuerungsarbeiten fallen von Samstag, 31. Januar, bis einschließlich Freitag, 6. Februar, alle Zugfahrten auf diesem Abschnitt aus.

Betroffen ist die Verbindung RB44 ab Aschersleben in Richtung Halberstadt. Während der Sperrung wird der Zugverkehr durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen und Expressbussen ersetzt.

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf weitere Regionalverbindungen aus. Änderungen gibt es auch auf den Linien RE4 von Halle nach Goslar sowie RE24 von Halle nach Halberstadt. Alle betroffenen Fahrten werden im genannten Zeitraum durch Busse ersetzt.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt online über ihre jeweiligen Verbindungen zu informieren.