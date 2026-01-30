weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Jugendkunstschule nach Wasserschaden: Cranach-Stiftung Wittenberg vor Neustart der Kurse

Jugendkunstschule nach Wasserschaden Cranach-Stiftung Wittenberg vor Neustart der Kurse

Nach einem Wasserschaden im Herbst 2025 hat die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg vorübergehend ihre Kurse eingestellt. Inzwischen ist die Renovierung der betroffenen Räume nahezu abgeschlossen, einer Wiederaufnahme der Kursarbeit steht nichts im Weg. Wie sich insgesamt die Teilnehmerzahlen entwickelt haben – und warum 2026 ein Jubiläumsjahr zum Feiern wird.

Von Corinna Nitz 30.01.2026, 10:43
Jana Seeger ist amtierende Geschäftsführerin der Cranach-Stiftung Wittenberg. Dort bereitet man sich auf die Wiederaufnahme der Kursarbeit an der Jugendkunstschule vor.
Jana Seeger ist amtierende Geschäftsführerin der Cranach-Stiftung Wittenberg. Dort bereitet man sich auf die Wiederaufnahme der Kursarbeit an der Jugendkunstschule vor. (Foto: Corinna Nitz)

Wittenberg/MZ. - Der Schreck muss groß gewesen sein an jenem 29. September des Jahres 2025: Es ist ein Montag und in der Cranach-Stiftung Wittenberg erfährt deren amtierende Geschäftsführerin, die Kunsthistorikerin Jana Seeger, dass es in der Jugendkunstschule einen Wasserschaden gibt.