Jugendkunstschule nach Wasserschaden Cranach-Stiftung Wittenberg vor Neustart der Kurse
Nach einem Wasserschaden im Herbst 2025 hat die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg vorübergehend ihre Kurse eingestellt. Inzwischen ist die Renovierung der betroffenen Räume nahezu abgeschlossen, einer Wiederaufnahme der Kursarbeit steht nichts im Weg. Wie sich insgesamt die Teilnehmerzahlen entwickelt haben – und warum 2026 ein Jubiläumsjahr zum Feiern wird.
30.01.2026, 10:43
Wittenberg/MZ. - Der Schreck muss groß gewesen sein an jenem 29. September des Jahres 2025: Es ist ein Montag und in der Cranach-Stiftung Wittenberg erfährt deren amtierende Geschäftsführerin, die Kunsthistorikerin Jana Seeger, dass es in der Jugendkunstschule einen Wasserschaden gibt.