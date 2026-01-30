Jugendkunstschule nach Wasserschaden Cranach-Stiftung Wittenberg vor Neustart der Kurse

Nach einem Wasserschaden im Herbst 2025 hat die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg vorübergehend ihre Kurse eingestellt. Inzwischen ist die Renovierung der betroffenen Räume nahezu abgeschlossen, einer Wiederaufnahme der Kursarbeit steht nichts im Weg. Wie sich insgesamt die Teilnehmerzahlen entwickelt haben – und warum 2026 ein Jubiläumsjahr zum Feiern wird.