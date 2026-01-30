Von Merseburg bis Braunsbedra: Sechs Ausnahmetalente aus dem Saalekreis stehen zur Wahl zum „Sportler des Jahres 2025“. Die spannendsten Fakten zu den Kandidaten und alle Infos zur Online-Abstimmung im Überblick.

Deutsche Meister, Landesrekorde, Medaillen: Sechs Ausnahmesportler aus dem Saalekreis dominieren 2025 ihre Disziplinen. Wer hinter den Erfolgen steckt – und wie die Abstimmung läuft.

Saalekreis/MZ/RUC. - Sie stemmen schwere Gewichte, treffen präzise ins Ziel und kämpfen sich durch reißende Strömungen. Sechs Sportler aus dem Saalekreis haben im vergangenen Jahr gezeigt, was mit Disziplin, Ausdauer und unbändigem Willen möglich ist. Von Deutschen Meistertiteln über Landesrekorde bis hin zu beeindruckenden Platzierungen bei nationalen Wettkämpfen – diese Athleten haben 2025 für sportliche Glanzmomente gesorgt. Die Bandbreite reicht dabei vom Gewichtheben über das Sportschießen bis zum Kanuslalom. Was alle sechs Nominierten eint: jahrelange harte Arbeit, Leidenschaft für ihre Sportart und der Wille, sich ständig zu verbessern.

Jetzt online abstimmen unter: volksstimme.sslsurvey.de/mz-sportlerwahl-merseburg-saalekreis-2025

Nun haben die MZ-Leser das Wort: Wer verdient den Titel „Sportler des Jahres 2025“? Bis zum 15. Februar kann abgestimmt werden. Der Kreissportbund Saalekreis stellt die Kandidaten vor:

Lutz Rauschenbach – SV Merseburg – Schwimmen

Bahn für Bahn zieht Lutz Rauschenbach seine Runden – und das seit über zwei Jahrzehnten auf Wettkampfniveau. Seit 2005 nimmt der Schwimmer vom SV Merseburg erfolgreich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil.

Seit 2005 nimmt der Schwimmer Lutz Rauschenbach erfolgreich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Seine konstanten Leistungen auf kurzen wie langen Strecken haben ihm zahlreiche Titel und Podiumsplätze eingebracht. Auch 2025 stellte er in der Altersklasse 65 seine starke Form unter Beweis: Zwei Landesmeistertitel holte er über 200 Meter Brust und 200 Meter Rücken. Bei den Norddeutschen Meisterschaften erkämpfte er zudem zwei dritte Plätze über 100 Meter Brust und 100 Meter Rücken.

Robert Heydrich – SV Geiseltal Mücheln – Kegeln Classic

Wenn die Kugel rollt, ist Robert Heydrich in seinem Element. Als Leistungsträger des SV Geiseltal Mücheln trägt er maßgeblich zum Erfolg seines Vereins bei.

Robert Heydrich ist ein führender und sehr erfolgreicher Kegler beim SV Geiseltal Mücheln, wo er als Leistungsträger der Mannschaft maßgeblich zum Erfolg des Vereins beiträgt. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Neben starken Mannschaftsleistungen glänzte er 2025 auch im Einzel: Er sicherte sich den Landesmeistertitel im Einzel und Sprint und qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften. Bei einem hochkarätig besetzten Turnier mit 32 Teilnehmern bewies er Nervenstärke. Am Ende musste er sich nur zwei Gegnern geschlagen geben – Bronze bei der Deutschen Meisterschaft.

Arnold Groß-Blaich – MSV Buna Schkopau – Gewichtheben

Vor gerade einmal zwei Jahren wagte Arnold Groß-Blaich den Schritt zur aktiven Wettkampfteilnahme im olympischen Gewichtheben – seitdem hat er eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft sicherte sich der Athlet vom MSV Buna Schkopau sein Ticket für die Deutschen Meisterschaften der Aktiven.

Vor zwei Jahren wagte Arnold Groß-Blaich vom MSV Buna Schkopau den Schritt zur aktiven Wettkampfteilnahme im olympischen Gewichtheben. Innerhalb kürzester Zeit hat er eine beachtliche sportliche Entwicklung hingelegt. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

In der Gewichtsklasse bis 88 Kilogramm überzeugte er mit 120 Kilogramm im Reißen und 150 Kilogramm im Stoßen. Mit einem Zweikampf von 270 Kilogramm erreichte er bei 19 Startern einen beachtlichen sechsten Platz.

Harald Gimpel – Kanu-Club Bad Dürrenberg – Kanu-Slalom

Über 60 Jahre Wettkampferfahrung – Harald Gimpel blickt auf eine beeindruckende Karriere im Kanuslalom zurück. Bereits als Jugendlicher feierte er Erfolge als DDR-Jugendmeister im Einer-Kajak. Auch Jahrzehnte später zählt der Athlet vom Kanu-Club Bad Dürrenberg zu den Besten seiner Altersklasse.

Harald Gimpel blickt auf eine über sechzigjährige Karriere im Kanuslalom zurück. Bereits im jungen Alter feierte er seine ersten großen Erfolge als DDR-Jugendmeister im Einer-Kajak. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Bei den Deutschen Meisterschaften 2025 war er in Topform: In der Altersklasse Ü70 brachte er beide Läufe fehlerfrei ins Ziel und wurde souverän Deutscher Meister im Kajak-Einer – Krönung einer außergewöhnlichen Karriere.

Maik Riemer – Schützengilde Löbejün 1699 – Sportschießen

Präzision, mentale Stärke und Konzentration – Fähigkeiten, die Maik Riemer von der Schützengilde Löbejün 1699 hervorragend beherrscht. In der vergangenen Saison wurde er sechsfacher Landesmeister in verschiedenen Disziplinen, sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft.

Sportschießen Sportschießen ist ein Präzisionssport, der ein hohes Maß an mentaler Stärke, Konzentration und Körperbeherrschung erfordert. Fähigkeiten, die entscheidend für den Erfolg sind und die unser Sportfreund Maik Riemer von der Schützengilde Löbejün hervorragend beherrscht. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Auch auf Bundesebene setzte er sich durch und krönte seine Saison mit dem Deutschen Meistertitel in der Disziplin KK-Unterhebelrepetiergewehr 50 Meter. Dabei behielt er die Nerven und stellte mit 367 Ringen sogar einen neuen Landesrekord auf.

Max Schöppe – SV Braunsbedra – Leichtathletik

Vielseitigkeit ist sein Markenzeichen. Max Schöppe vom SV Braunsbedra ist ein äußerst erfolgreicher Leichtathlet, der bereits in jungen Jahren sein Talent zeigte. Den Übergang vom Nachwuchsathleten zum Leistungsträger im Erwachsenenbereich hat er nahtlos gemeistert.

Sein Markenzeichen ist die Vielseitigkeit, die sich in seinen Erfolgen in den unterschiedlichsten leichtathletischen Disziplinen zeigt. Max Schöppe ist ein äußerst erfolgreicher und langjähriger Leichtathlet des SV Braunsbedra. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Das große Highlight 2025: der Deutsche Meistertitel im Dreisprung. Darüber hinaus wurde er dreifacher Vizemeister und fünffacher Landesmeister in verschiedenen Disziplinen – eine beeindruckende Bilanz.