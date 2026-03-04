Gesperrter Luftraum, blockierter Seeweg, gestrandete Urlauber in Dubai, Doha und Abu Dhabi - was jetzt auf Reisebüros in Dessau-Roßlau zukommt.

Gesperrter Luftraum in Golf-Region: Flugzeug mit Paar aus Dessau dreht wieder um

Auf Flughäfen in der Golfregion warten Urlauber darauf, wieder nach Hause zurückkehren zu können.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Luftraum geschlossen, der Seeweg versperrt – nach der Eskalation im und um den Iran sind Zehntausende Urlauber aus Deutschland in der Golfregion gestrandet, sitzen in Dubai, Abu Dhabi oder Doha fest. Die Ereignisse haben auch bei Reisebüros in Dessau-Roßlau die Alarmglocken schrillen lassen, geht es doch darum, wie kommen die Urlauber wieder zurück oder was passiert mit geplanten Reisen.