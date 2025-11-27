Der Saalekreis hat drei neue Projekte für den Strukturwandel auf den Weg gebracht. Profitieren sollen davon Leuna, Merseburg und das Klinikum. Warum geht es konkret?

Strukturwandel im Saalekreis: Zwei Abrisse und ein Neubau in Leuna und Merseburg

1974 errichtet, steht die alte Mensa auf dem Campus der Hochschule Merseburg seit mehr als 15 Jahren leer.

Merseburg/MZ. - Der Saalekreis verplant sein letztes Geld. Zumindest das letzte, was aus seinem 312-Millionen-Euro-Anteil am Fördertopf für den Strukturwandel in den bisherigen Kohlerevieren noch übrig war. Die unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Lenkungsgruppe, ein Gremium aus Vertretern der Kreistagsfraktionen und der Verwaltung, bewilligte nun Geld für drei Projekte: zwei Abrisse und einen Neubau.