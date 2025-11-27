Jessens Stadträte lehnen mit großer Mehrheit den Entwurf einer Außenbereichssatzung für das Areal um das „Haus am Wald“ in Schweinitz ab. Welche die Folgen davon sind.

Neue Technik: Weil die von der Beamer-Leinwand entfernt sitzenden Stadträte die darauf projizierten Dokumente schlecht bis gar nicht erkennen konnten, hatten sie zum ersten Mal in einer Ratsrunde am Dienstag einen zusätzlichen Monitor in der Mitte des Ratssaales vor Augen.

Jessen/MZ. - Für das kommende halbe Jahr wird der Beschluss einer Außenbereichssatzung für das Schweinitzer Grundstück Hirschweg 2 – 4 („Haus am Wald“ und Umfeld) auf Eis liegen. Denn der vorliegende Beschlussentwurf ist von den Stadträten am Dienstag mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Und dies, obwohl sich in der Diskussion schon ein Kompromiss andeutete. Der hätte das Votum womöglich ganz anders ausfallen lassen.