Streit um Finnhütten in Jessen Außenbereichssatzung für Grundstück in Schweinitz abgelehnt
Jessens Stadträte lehnen mit großer Mehrheit den Entwurf einer Außenbereichssatzung für das Areal um das „Haus am Wald“ in Schweinitz ab. Welche die Folgen davon sind.
27.11.2025, 11:00
Jessen/MZ. - Für das kommende halbe Jahr wird der Beschluss einer Außenbereichssatzung für das Schweinitzer Grundstück Hirschweg 2 – 4 („Haus am Wald“ und Umfeld) auf Eis liegen. Denn der vorliegende Beschlussentwurf ist von den Stadträten am Dienstag mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Und dies, obwohl sich in der Diskussion schon ein Kompromiss andeutete. Der hätte das Votum womöglich ganz anders ausfallen lassen.