Wie ein Elftklässler vom Sangerhäuser Scholl-Gymnasium im Jugendzentrum Buratino den Stoff erklärt und wann die Nachfrage am größten ist.

In Sangerhausen gibt es gratis Nachhilfe von Schülern für Schüler

Sangerhausen/MZ. - Muhammad sitzt im großen Konferenzraum am Tisch und hat sein Mathebuch aufgeschlagen. Im Moment steht der Sechstklässler in dem Fach auf 2, aber es gab schon schlechtere Zeiten. Zur Sicherheit lässt er sich jetzt einige Sachen nochmal erklären.