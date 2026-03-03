weather wolkig
Zum zweiten Mal werden Neugeborene und ihre Familien in die Kita „Peißener Feldmäuse“ eingeladen. Dabei können sie sich nicht nur die Einrichtung anschauen.

Von Susanne Schlaikier 03.03.2026, 06:00
Philipp (von links), Frida, Romi, Marlon, Lotta Matilda und Elias sowie ihre Eltern und Geschwister sind in der Kita begrüßt worden.
Philipp (von links), Frida, Romi, Marlon, Lotta Matilda und Elias sowie ihre Eltern und Geschwister sind in der Kita begrüßt worden. Foto: Susanne Schlaikier

Peissen/MZ. - Elias lächelt fröhlich in die Runde. Die vielen fremden Menschen und die ungewohnte Umgebung scheinen dem acht Monate alten Jungen nichts auszumachen. Elias und seine Eltern Michelle Schlegel und Florian Ellermann waren vor wenigen Tagen zur Begrüßung der Neugeborenen in der Peißener Kita „Peißener Feldmäuse“ eingeladen – und der Junge schien sich gleich wohlzufühlen.