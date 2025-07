Mieter in Zeitz wollen Anzeige erstatten Zeitzer Mieter haben kein Warmwasser mehr: Welche Ermittlungen schon bei der Staatsanwaltschaft laufen

Staatsanwaltschaft in Hessen ermittelt, weil Zahlungen der Mieter in Halle nicht an Energieversorger weitergeleitet wurden. Was heißt das für Zeitz?