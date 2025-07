Wenn am zweiten Sonntag im September bundesweit zum Tag des offenen Denkmals eingeladen wird, verbinden Gernröder das mit einem Haus- und Hofflohmarkt. Was schon bekannt ist.

Gernrode/MZ/pek. - Zum Tag des offenen Denkmals, der bundesweit traditionell am zweiten Sonntag im September stattfindet, wird auch in Gernrode in diesem Jahr wieder dazu eingeladen, Historisches zu entdecken. Parallel dazu können sich Interessierte an diesem Tag aber auch auf einen weiteren Streifzug durch die Stadt begeben.