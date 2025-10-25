Verfallen, verrufen – und verkauft? Bei der Zwangsversteigerung des Hauses Zwischen den Städten 4a ist eine Zuschlagserteilung zweimal verschoben worden. Hat die berüchtigte „Horrorpension“ in Quedlinburg nun einen neuen Besitzer?

Horrorpension unterm Hammer: Ist das Skandalhaus in Quedlinburg jetzt versteigert?

Hat es über eine Zwangsversteigerung einen neuen Eigentümer erhalten? Das Haus Zwischen den Städten 4 in Quedlinburg, das als „Horrorpension“ im Harz für Aufregung sorgte.

Quedlinburg/MZ. - Nächster Termin in der Zwangsversteigerung für das Haus Zwischen den Städten 4a beim Amtsgericht Quedlinburg: Hat die ehemalige Wassermühle, die illegal als Pension genutzt und – nachdem Gäste wiederholt bauliche Mängel und fehlende Hygiene kritisiert hatten – in sozialen Medien sogar als „Horrorpension“ bezeichnet worden war, nun einen neuen Eigentümer?