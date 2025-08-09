Ein Mann stand wegen Vergewaltigung, Brandstiftung und Fahrens ohne Führerschein vor dem Landgericht Halle. Nun kommt es zum Urteil.

Warum Vergewaltigungsvorwurf ungeklärt bleibt - und sie schweigt.

Der Prozess findet im Saal 96 im Landgericht Halle statt.

Halle / Bad Dürrenberg / MZ. - Gespannt wartet eine Frau im Zuschauerraum des Gerichtssaals auf die Urteilsverkündung durch den vorsitzenden Richter. Schlussendlich erhält der Angeklagte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren für Brandstiftung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Frau im Zuschauerraum ist die Verlobte des Angeklagten. Zu Beginn des Prozesses Mitte Juli wurde dem 37-Jährigen außerdem die Vergewaltigung dieser Frau vorgeworfen.