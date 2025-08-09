Ende Juli ging der Jackpot mit fast 60 Millionen Euro nach Sachsen-Anhalt. Nun konnte hier im Bundesland wieder jemand jubeln.

Fünf Richtige beim „Eurojackpot“ - Dessau-Roßlau hat seit Freitagabend einen Millionär mehr

Helsinki/Dessau/MZ. - Zwei Wochen nach dem Rekord-Gewinn von 58,3 Millionen Euro bei Eurojackpot in Sachsen-Anhalt hat es im Bundesland erneut einen Gewinn in Millionenhöhe gegeben.

In Dessau-Roßlau hatte ein Eurojackpot-Spieler am Freitagabend alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (7, 16, 23, 41 und 42) richtig sowie eine der beiden Eurozahlen (1 und 4). Dieses Glück hatte in allen 19 europäischen Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, nur noch eine weitere Person. Jeder von den beiden gewann 1.016.401,10 Euro.

Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liegt nach Angaben von Lotto Toto Sachsen-Anhalt bei rund 1 zu 7 Millionen.

Lotto-Chef Stefan Ebert: „Sachsen-Anhalt hat bei Eurojackpot offenbar gerade eine Glückssträhne.“

„Mit diesem Gewinn können die Sommerferien in die Verlängerung gehen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung. „Sachsen-Anhalt hat bei Eurojackpot offenbar gerade eine Glückssträhne. Herzlichen Glückwunsch an den frischgebackenen Millionär oder die Millionärin.“

Der Eurojackpot-Spielschein wurde anonym – ohne Lotto-Kundenkarte – in einer Verkaufsstelle in Dessau-Roßlau gespielt - mit drei Tipps und der Zusatzlotterie Spiel 77. Morgen kann ein weiterer Gewinn dazukommen. Der Spieleinsatz lag bei 9,50 Euro (inklusive Bearbeitungsgebühr).

Der Millionen-Gewinn kann in allen 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.

Dieser heutige Eurojackpot-Gewinn ist der 131. Millionen-Gewinn bei Lotto Sachsen-Anhalt seit 1991 – und der achte in Dessau-Roßlau. Der Eurojackpot-Gewinner der 58,3 Millionen Euro vom 25. Juli hat sich übrigens bislang noch nicht bei Lotto Sachsen-Anhalt gemeldet.

Eurojackpot ist eine europäische Millionenlotterie von Lotto, an der Lottospieler in 19 europäischen Ländern teilnehmen können. Die Lotterie Eurojackpot gibt es seit März 2012. Es werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Ein Tipp Eurojackpot kostet 2 Euro. Die Ziehungen der Gewinnzahlen erfolgen dienstags und freitags gegen 20 Uhr in Helsinki.