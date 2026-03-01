Kaum ist das letzte Eis getaut, der letzte Schnee verschwunden, wird wieder gebaut, was Stadtfinanzen und Frühlingswetter hergeben.

Vollsperrung in Renneritz ab Montag - Fritz-Weise-Straße wird sechs Wochen lang saniert

Renneritz/MZ. - Kaum ist das letzte Eis getaut, der letzte Schnee verschwunden, wird wieder gebaut, was Stadtfinanzen und Frühlingswetter hergeben. Los geht es schon am Montag am Ortsrand von Renneritz. Laut Stefanie Rückauf, Sprecherin der Stadt Sandersdorf-Brehna, ist das Leipziger Bauunternehmen Kemna Bau Ost von der Kommune damit beauftragt, vom 2. März an die Franz-Weise-Straße zu sanieren: „Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 10. April 2026 abgeschlossen sein.“