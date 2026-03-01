In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 1. März begegnen wir einem Zeitgenossen, der in den unterschiedlichsten Farben glänzen kann.

Ein wahrer Prachtkerl ist dieser Mitbewohner in Halle

Dieser Mitbewohner in Halle glänzt besonders in Tornau, Seeben oder Nietleben.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.