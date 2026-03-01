Wie viel Geld die Stadt Oranienbaum-Wörlitz jedes Jahr in die Reparatur von immer wieder zerstörten Haltestellen investiert. Welche Überlegungen es jetzt gibt.

Die Haltestelle in der Griesener Straße bietet derzeit keinen ordentlichen Anblick.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Im Ordnungsausschuss der Stadt Oranienbaum-Wörlitz sind kürzlich die oft mutwilligen Zerstörungen der Wartehäuschen an den Bushaltestellen zur Sprache gekommen. Wie aus der Verwaltung zu erfahren war, sind die Scheiben in den Unterständen hauptsächlich in den Jahren 2024 und 2025 zerstört worden. In sehr seltenen Fällen seien die Scheiben auch im Zuge von Pflegearbeiten zu Bruch gegangen.