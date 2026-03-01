Die Winterpause ist vorbei: Der SC Seeland, Rotation Aschersleben und der FSV Drohndorf-Mehringen müssen am 14. Spieltag der Salzlandliga schwierige Auswärtshürden überspringen.

Seeland-Torjäger Chris Linow (l.) zeigte sich gegen Welsleben schon gut in Form. Der SC Seeland ist am Sonntag in Schönebeck gefordert.

Salzland/MZ - Die Winterpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder in der Fußball-Salzlandliga – und schon der erste Spieltag der Rückrunde verspricht Spannung, Emotionen und richtungsweisende Duelle. Die Frage, die über allem steht: Wie gut sind die Teams nach der langen Pause wirklich im Punktspiel-Modus angekommen? Die Begegnungen beginnen alle am Sonntag, 1. März 2026, um 14 Uhr.