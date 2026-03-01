Weil er Weinachten nach Hause wollte und ohne Führerschein unterwegs war, hätte der Bernburger fast drei Kollisionen mit Streifenwagen verursacht. Welche Strafe er bekommen hat.

Wilde Flucht vor der Polizei - nun ist 27-Jährigem der Prozess gemacht worden

Ein 27-Jähriger ist im Salzlandkreis vor der Polizei geflüchtet.

Bernburg/mz. - Bei der ersten Verhandlung hatte er André Stelzner fast zur Weißglut gebracht. „Sie tun alles dafür, dass Gericht grantig zu stimmen“, so der Strafrichter, der mit seiner Autorität den Angeklagten zusammengestutzt hatte. Beim Fortsetzungstermin benahm sich der 27-jährige gebürtige Magdeburger lammfromm und kam ohne eine Gelbe Karte vom Juristen aus.