Weissenfels/MZ. - Ein außergewöhnlicher Schmuck ziert den großen Baum des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Weißenfels: Klingende Herrnhuter Sterne leuchten während des Weihnachtsmarkts jeden Abend um 18 Uhr im Takt eines Weihnachtsliedes. Die Vorbereitungen für das deutschlandweit einmalige Projekt nehmen inzwischen konkrete Gestalt an. Die ersten Sterne hängen bereits am Baum, mehrere Patenschaften sind vergeben, einige Sterne warten noch auf Paten.

„Diese musikalisch inszenierte Lichtshow ist ein einmaliges Erlebnis für Groß und Klein und eine Premiere in Deutschland. Mit jeder Patenschaft wächst nicht nur der Baum, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl in unserer Stadt“, sagt Elke Simon-Kuch, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 27. November wird ein Kind aus einer Weißenfelser Kita den ersten Stern zum Leuchten bringen. Bewerbungen für das „Sternenkind“ laufen über die Kindertagesstätten. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 21. Dezember geöffnet.

Wer eine Stern-Patenschaft übernehmen möchte, kann einen Stern für einmalig 80 Euro oder den Spitzenstern für einmalig 280 Euro übernehmen. Am 26. November um 16 Uhr werden bei einer Feierstunde am Weihnachtsbaum die Patenschaftsurkunden bei einem Glas Glühwein überreicht.Interessenten melden sich bei Roland Kähler, Tel.: 0163/370 26 50, oder Elke Simon-Kuch unter Tel. 03443/473 99 02.