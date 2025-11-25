Die Sanierung der Ballenstedter Innenstadt ist auch nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Frist bis Ende 2036 zu verlängern. Geplant sind Straßensanierungen und eine öffentliche WC-Anlage.

Im Rahmen der Innenstadtsanierung konnte die Stadt Ballenstedt die Fassade am Nord- und Südflügel des Schlosses sanieren.

Ballenstedt/MZ. - Im Jahr 1991 wurde die Innenstadt von Ballenstedt in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen. Mehr als drei Jahrzehnte später sind noch immer nicht alle Leerstände beseitigt, kaputte Straßen oder Häuser saniert. Jetzt soll die Stadt noch einmal 15 Jahre Zeit bekommen, um Vorhaben, die teilweise seit vielen Jahren auf der Liste stehen, umzusetzen und dafür Fördergeld aus dem Programm „Lebendige Zentren“ zu beantragen.