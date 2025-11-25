Eil
Innenstadtsanierung in Ballenstedt Frist verlängert: Ballenstedt bekommt 15 Jahre mehr Zeit für Projekte in der Innenstadt
Die Sanierung der Ballenstedter Innenstadt ist auch nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Frist bis Ende 2036 zu verlängern. Geplant sind Straßensanierungen und eine öffentliche WC-Anlage.
25.11.2025, 14:30
Ballenstedt/MZ. - Im Jahr 1991 wurde die Innenstadt von Ballenstedt in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen. Mehr als drei Jahrzehnte später sind noch immer nicht alle Leerstände beseitigt, kaputte Straßen oder Häuser saniert. Jetzt soll die Stadt noch einmal 15 Jahre Zeit bekommen, um Vorhaben, die teilweise seit vielen Jahren auf der Liste stehen, umzusetzen und dafür Fördergeld aus dem Programm „Lebendige Zentren“ zu beantragen.