Schon 2021 hat das Städtische Klinikum in Dessau das Diakonissenkrankenhaus übernommen. Nun erhält das hoch verschuldete Haus dafür das schon lange erwartete Geld von Bund und Land. Warum das Klinikum wichtig fürs Land ist und wofür das Geld verwendet wird.

Bescherung vor Weihnachten: Ministerin Petra Grimm-Benne (3.v.r.) hat dem Klinikum einen Bescheid über 14,7 Millionen Euro mitgebracht.

Dessau/MZ. - Dieser Termin vor Weihnachten war Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wichtig: Sie hat am Montagmorgen einen Bescheid über 14,7 Millionen Euro an das Städtische Klinikum Dessau übergeben. „Das Klinikum ist nicht nur ein Maximalversorger“, betonte Grimm-Benne die Bedeutung des Hauses. Sie sagte: „Wir brauchen den Standort. Er ist versorgungsrelevant für die Stadt Dessau-Roßlau und auch für die Umgebung.“