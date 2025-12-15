Anne Pötzsch wurde vom Saalekreis beim Tag des Ehrenamtes für ihre Tätigkeit im Tanzstudio Leuna/Merseburg ausgezeichnet. Dort engagierte sich die 39-Jährige bereits in verschiedenen Funktionen. Was ihr diese Auszeichnung bedeutet.

Leuna/MZ. - „Es ist eine ganz tolle Wertschätzung dieser vielen Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit“, sagt Anne Pötzsch mit einem Lächeln im Gesicht. Sie wurde als eine von 31 Ehrenamtlichen am Tag des Ehrenamtes vom Saalekreis für ihr Engagement ausgezeichnet. Denn sie ist bereits seit über 30 Jahren Mitglied des Tanzstudios Leuna/Merseburg und hat sich dort seither in ganz unterschiedlichen Positionen engagiert.