  4. Ehrenabend für Feuerwehr-Veteranen: Landrat würdigt Einsatz der Alters- und Ehrenabteilungen der Feuerwehr in Jessen

Der Kreisfeuerwehrverband Wittenberg lädt alle zwei Jahre Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen zur Weihnachtsfeier ein. Welche Überraschung es für den Vorsitzenden gibt.

Von Klaus Adam 15.12.2025, 18:45
Landrat Christian Tylsch dankt den ehemals aktiven Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Fotos (2): Klaus ADam

Jessen/MZ. - „Was Sie uns mitgeben, an Verantwortungsgefühl und -bewusstsein, an Einsatz, das ist beispielgebend für uns alle“, sagte Landrat Christian Tylsch (CDU) zu den Gästen im Saal. Er war Gast der Weihnachtsveranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes für die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen im Jessener Schützenhaus. Kreisbrandmeister Peter von Geyso begleitete den Landrat.