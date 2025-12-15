Der Kreisfeuerwehrverband Wittenberg lädt alle zwei Jahre Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen zur Weihnachtsfeier ein. Welche Überraschung es für den Vorsitzenden gibt.

Landrat würdigt Einsatz der Alters- und Ehrenabteilungen der Feuerwehr in Jessen

Jessen/MZ. - „Was Sie uns mitgeben, an Verantwortungsgefühl und -bewusstsein, an Einsatz, das ist beispielgebend für uns alle“, sagte Landrat Christian Tylsch (CDU) zu den Gästen im Saal. Er war Gast der Weihnachtsveranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes für die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen im Jessener Schützenhaus. Kreisbrandmeister Peter von Geyso begleitete den Landrat.