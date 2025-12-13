es gibt Neuigkeiten vom Möbelhaus Möbel Kraft in Peißen. Nachdem Stimmen zur Schließung des Traditionsunternehmens an der B100 öffentlich geworden sind, hat sich nun auch der Manager Kurt Krieger dazu geäußert. Er spricht über die Zukunft und verrät die Pläne für den Standort.

Zuvor waren wir vor Ort und sind mit Kunden ins Gespräch gekommen, um mehr über deren Meinung zur Schließung zu erfahren.

Auch wenn die Radfahrsaison so gut wie vorbei ist, gibt es gute Nachrichten für alle, die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind. Der Radweg von Halle nach Morl soll weitergebaut werden. Er beginnt und endet zurzeit noch „im Nichts“. Warum der Weiterbau für Fahrradfahrer trotzdem noch kein Grund zum Feiern ist, verrät Ihnen mein Kollege Jonas Nayda.

Diejenigen, die lieber mit dem Auto unterwegs sind, brauchen in Halle starke Nerven - gerade, wenn man über die Hochstraße muss. Dort haben Autofahrer gerne einen Schleichweg genutzt. Doch die Straße von der Pferderennbahn zur Magistrale darf derzeit nicht befahren werden. Was sagt die Polizei zu den Verstößen?

Luisa König