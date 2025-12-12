Um den Stau zumindest teilweise zu umgehen, nutzen Autofahrer Schleichwege. Das will die Stadt verhindern. Ebenfalls wichtig: Die Sparkasse schmeißt 500 Kunden raus.

Ja, sie nervt, die Großbaustelle am Rennbahnkreuz mit ihrem Dauerstau. Wer ortskundig ist, sucht nach Schleichwegen. Eine beliebte teilweise Umfahrung ist die Straße an der Pferderennbahn. Dass sie gesperrt ist, juckt nicht. Mein Kollege Denny Kleindienst schildert Ihnen, was Anwohner in dem Verkehrschaos erleben und wie die Stadt versucht, für Ordnung zu sorgen.

Ordnung schafft auch Sparkassenchef Jürgen Fox. Dass Hunderte Kunden jahrelang die AGB nicht akzeptiert hatten, blieb lange Zeit ohne Konsequenzen. Bis jetzt. Die Säumigen fliegen aus der Sparkasse raus. 500 Personen bekommen Kündigungsschreiben. Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Gute Nachrichten gibt es hingegen für alle, denen Halle-Neustadt am Herz liegt. Zuletzt spielte Halles größter Stadtteil nur in Bildbänden über die ganze Stadt eine Rolle. Nun liegt das erste Mal seit Jahrzehnten wieder ein Fotoband nur über Neustadt vor. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze erzählt Ihnen die ganze Geschichte.

So ein Buch ist sicher auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das Fest der Liebe und der Familie sprintet gefühlt in Siebenmeilenstiefeln näher. Zeit zur Besinnung finden Sie hoffentlich am Dritten Advent.

Ihr Dirk Skrzypczak