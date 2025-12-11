Bildbände über Halle liegen in großer Auswahl vor. Nun hat eine Kooperation einen Band nur über Halle-Neustadt möglich gemacht. Was das Buch bietet und wo es zu haben ist.

Mit Fotos durch Neustadt - Bildband zeigt Halles größten Stadtteil

Von Westen: Hier hat Sven Wieder das Neustadt Centrum von oben fotografiert. Im Hintergrund sind die Scheiben-Hochhäuser zu sehen.

Halle (Saale)/MZ. - Wer einen Bildband über Halle sucht, hat die Qual der Wahl. Das Angebot reicht weit über Helga Paris' 1991 erstmals erschienene „Diva in Grau“ hinaus, und in vielen dieser Bücher wird auch von Halle-Neustadt Notiz genommen. Neuere Bildbände speziell über Halles größten Stadtteil - bis 1990 immerhin eine Stadt für sich - suchte man zuletzt aber vergeblich. Doch das ist jetzt anders.