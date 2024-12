Im Jahr 1991 erschien der Bildtextband „Diva in Grau“ mit Halle-Fotografien von Helga Paris. Jetzt wurde der Klassiker neu aufgelegt.

Die Rückkehr der „Diva in Grau“

Die Fotografin Helga Paris hat der Stadt Halle mit ihrem Bildband "Diva in Grau" ein Denkmal gesetzt. Nun wurde es neu aufgelegt.

Halle/MZ - Dass dieses Halle-Buch erst nach dem Verschwinden der DDR erscheinen konnte – also nicht vor, sondern erst genau im Jahr 1991 – ist klar: Es bot zu viel Wirklichkeit. Auf das Zeigen von unverstellter Realität waren weder der SED-Staat, der DDR-Kunstbetrieb noch der Mitteldeutsche Verlag eingestellt, in dem der Bildtextband „Diva in Grau“ vor inzwischen fast 35 Jahren erschien.