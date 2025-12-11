Seit dem Spätsommer war Wittenbergs einziger Wasserspielplatz gesperrt. Was dort ab dem neuen Jahr auf die Kleinen wartet und was Archäologen unter dem Sand finden.

Gerade im Sommer dürften Wasser, Matsch und Spielgeräte viele Kinder aus der Wittenberger Innenstadt in ihren Bann ziehen.

Wittenberg/MZ. - Der Spielplatz in der Wittenberger Pfaffengasse wird nach der Umbauphase in den letzten Monaten im neuen Jahr wieder freigegeben. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstag. Wie bei einigen städtischen Bauprojekten in letzter Zeit gab es aber auch hier einen Schreckmoment: Die Arbeiter stießen nur wenige Zentimeter unter dem Sand auf altes Gemäuer. Sorgten mittelalterliche Funde für monatelangen Baustopp?