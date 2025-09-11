In den Wasserspielplatz in der Pfaffengasse nahe dem Tierpark in Wittenberg fließen 372.000 Euro. Worauf sich Kinder nach den Bauarbeiten besonders freuen können.

Neugestaltung für 372.000 Euro: So wird der Wasserspielplatz in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der Wasserspielplatz in der Wittenberger Pfaffengasse ist aktuell gesperrt. Der Grund ist eine komplexe Umgestaltung.

Er wurde 1954 erbaut und 2010 letztmalig erneuert. Nun soll die nahe gelegene Elbe und die Nähe zum Tierpark mit dem Elbeaquarium den planerischen Leitgedanken geben.

Es wird einen großen Spielfisch aus Holz im Zentrum geben, der von kleine Wackelfischen umgeben ist. Auch ein Spielfisch mit Rutsche wird aufgestellt. Die alte Wasserspielanlage wird erweitert. Ein Holzsteg und eine Ufervegetation wird es geben.

Die Gesamtsumme wird 372.000 Euro betragen, mit Mitteln von Bund, Land und Stadt finanziert. Ausgeführt wird der Bau vom Landschafts- und Gartenbau Stackelitz. Bis Oktober sollen die Arbeiten andauern. So soll dann im Herbst wieder gespielt werden können.