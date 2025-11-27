wer kennt sie nicht, die kleinen Wichtel, die im Dezember in zahlreiche Haushalte einziehen. Ich konnte mich jahrelang vor diesem Trend drücken, bis meine Tochter im vergangen Jahr traurig aus der Schule kam und fragte, warum bei uns kein Wichtel einzieht.

Seither bin ich in der Wichtelspirale. Nun rückte erneut am ersten Advent der Bagger an. Achtung Baustelle, war auf einem Schild geschrieben. Ich wollte dem Ganzen noch etwas Zeit geben, doch meine Tochter bastelte bereits Möbel für den Wichtel, und somit zog ich die sehnlichst erwartete Wichtelankunft ein paar Tage vor.

Seither treibt Lumpi nachts Schabernack in unserem Haus. Neulich hatte er das ganze Mehl in der Küche verstreut, um scheinbar Ski zu fahren. Sie lagen schließlich noch als Miniaturexemplar da, und die Spuren waren auch deutlich zu erkennen. Das Lachen meiner Kinder am Morgen war unbezahlbar.

Ich bin Katrin Sieler und habe drei Kinder - zwei, vier und acht Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir zehn Familienkalender mit den halleschen Rentieren Finni und Rudi.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Erziehung: Das Social-Media-Verbot für australische Kinder und Jugendliche unter 16 erhitzt die Gemüter

Jugend-Digitalstudie 2025: Etliche Jugendliche steigen bei Social Media aus – wegen Hass, Aggression und Fake News. Doch die Suchtgefahr ist nicht gebannt

Geburt: Magdeburger Frühchenzentrum rettet Baby von nur 300 Gramm - und muss doch um seinen Status bangen

Bildung: Deutschrap statt Goethe? Darum wollen Schüler in Sachsen-Anhalt Rapper „Haftbefehl“ im Unterricht

Aufsichtspflicht: Kind kurz allein lassen – oder lieber nicht? Der tragische Fenstersturz in Halle zeigt, wie schnell Sekunden entscheiden können

Erziehung: Warum Weihnachtsrituale Kinder stärker machen – und was Eltern oft völlig unterschätzen

Weihnachten: Kommt dein Geschenk wirklich rechtzeitig an? Hier gibt's Tipps und die Fristen von Post, DHL und Co.

Ob die Weihnachtspost noch pünktlich kommt? Dafür haben die Versand-Anbieter entsprechende Fristen eingerichtet. Die gelten auch für die Wünsche an den Weihnachtsmann in Himmelpfort. (Foto: dpa)

Teenager: Was ist, wenn das Kind lieber mit der ersten Liebe Weihnachten feiern will?

Erziehung: Mein Sohn, der Macho? Wie aus Jungs moderne Männer werden

Schulstreiks gegen Wehrpflicht: „Keiner hat Lust zu sterben“ - Was Schüler in Sachsen-Anhalt bedrückt

Medienklasse: Schulbesuch in Sachsen-Anhalts Landtag: Dieses Politik-Planspiel begeistert Viertklässler

Stress und Depression: Diese Magdeburgerin heilt mit Kuscheln – warum Menschen dafür sogar eine Therapie buchen

Gesundheit: Oha, die Infektionszahlen steigen - Sachsen-Anhalt droht eine schwere Grippewelle

Arbeitsrecht: Krankes Kind über zwölf Jahren - Viele Eltern wissen nicht, dass dieser Anspruch trotzdem bestehen kann

Familienrecht: Fehlgeburt und dann einfach weiterarbeiten? Neues Gesetz hilft Millionen Frauen

Psychologie: Tabuthema "Regretting Motherhood" - Wenn Mütter sich ein Leben ohne Kinder wünschen

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Mathilda (5) wehrt sich gegen das Gerücht, dass man von Plätzchen dick wird:

„Oma ist so dick, weil sie voller Liebe steckt.“ Mathilda (5)

Magdeburg I: Wie Unternehmer dieser Tage Weihnachtswünsche erfüllen

Magdeburg II: Die Stadt hat Pläne gestoppt, eine Ex-Kita zu einem Jugendwohnprojekt mit Hochsicherheitstrakt für "Systemsprenger" umzubauen

Landkreis Wittenberg: Schlafberatung, Hebammenhilfe & Coaching: Diese neue Praxis in Kemberg könnte jungen Eltern das Leben erleichtern

Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Einrichtung fehlen die Kinder - Muss die Kita in Reppichau tatsächlich geschlossen werden?

Stendal I: Droht Familie mit sechs Kindern Rauswurf aus der Wohnung?

Stendal II: AfD und CDU verhindern Fördergeld für neuen Hort

Bitterfeld: Fanclub der Punkrocker von Goitzsche Front organisiert Weihnachten für Kinder aus Heimen

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Lichterwelten im Zoo, Feuerwerk bei der Lumagica und Harry Potter - diese Ausflüge sind magisch - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

In der Lichterwelt im Bergzoo Halle gibt es mehr als 1.000 handgefertigte Lichtfiguren zu bestaunen. (Foto: Jennifer Brückner/dpa)

Neue Attraktion für Sachsen-Anhalt: Karls enthüllt neuen Standort für Erlebnis-Dorf im Harz - die Ankündigung verrät alles

So wird das Wetter zum dritten Advent: Die Sonne zeigt sich! Milde Meeresluft sorgt in Sachsen-Anhalt für frühlingshafte Temperaturen

Schlittschuhlaufen geht trotzdem: Wir stellen sieben wunderschöne Eis-Orte vor

Und natürlich Weihnachtsmärkte: Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für euch zusammengestellt.

Oder ihr kuschelt vor dem Fernseher: Diese kultigen Märchenklassiker aus der DDR dürfen zu Weihnachten nicht fehlen

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an. (Foto: MDR/WDR/Degeto)

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Harzer Glaskunst zum Fest: Wo nicht nur Christbaumkugeln verziert, sondern auch echtes Glück produziert wird

Leipzig: Die Erlebnisschau „Titanic: Eine immersive Reise“ hat geöffnet. Vom Teller übers Waschbecken bis zum Countdown ist alles dabei

Saalekreis: Christkindlmarkt, Eislaufbahn, Hof-Weihnacht – so feiert der Saalekreis den dritten Advent

Halle I: So magisch werden die Lichterwelten im Bergzoo Halle - am Freitag (12. Dezember) geht's los

Halle II: Weihnachtslieder live gespielt vom Roten Turm in Halle - Welcher berühmte Soundtrack erklingen wird

Halle III: Straßenbahnfreunde laden am 20. Dezember wieder zu einer besonderen Fahrt mit einer weihnachtlich geschmückten Tatra-Bahn ein. Was Fahrgäste dabei erleben können (mit Video)

Laden in die Adventsbahn ein: Jacqueline Matheis als Engel (v.l.), Saskia Lochmann, Ulrike Korn, Weihnachtsmann Philipp Hackemesser und die Fahrer André-Maximilian Würz und Christoph Sawatzki von den „Halleschen Straßenbahnfreunden“. (Foto: Katja Pausch)

Nordmanntanne, Blaufichte und Co.: Hier können Familien ihre Weihnachtsbäume fällen - ein Überblick

Gewinnt einen von zehn „Finni & Rudi“-Familienkalendern!

Mit dem liebevoll gestalteten Familienplaner begleiten euch Halles fröhliche Rentiere Finni und Rudi durchs Jahr 2026. Der nachhaltig produzierte Kalender zeigt in zwölf bunten Monatsmotiven die schönsten Spots der Stadt – von der Burg Giebichenstein über das Riveufer bis zum Laternenfest. Außerdem enthält er mehr als 20 Veranstaltungstipps, die Schulferien 2026/27 und fünf praktische Spalten für alle Termine der Familie.

Der Kalender erscheint in einer limitierten Auflage von 750 Stück und ist normalerweise für 9,95 Euro in der Tourist-Information sowie im hallesaale*-Onlineshop erhältlich.

Jetzt habt ihr die Chance, euch einen davon zu sichern!

Fest Termine planen mit Halles Familienplaner und „Finni & Rudi“ - so süüüüß! (Foto: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH)

Wir verlosen zehn Familienplaner Finni & Rudi. Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 17. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff "Halle". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück und "i-ahhh"!

Habt einen besinnlichen dritten Advent!

Euer Team aus der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren