Ein siebenjähriges Mädchen stürzt aus einem Hochhausfenster und kämpft um sein Leben. Die Geschwister waren allein in der Wohnung, die Mutter nur kurz unterwegs. Der Fall erschüttert viele Eltern – und wirft die Frage auf: Darf ich mein Kind für einen kurzen Moment allein lassen, wenn der Alltag tobt? Was Experten raten – und welche Hilfen Familien wirklich entlasten.

Kind kurz allein lassen – oder lieber nicht? Der tragische Fenstersturz in Halle zeigt, wie schnell Sekunden entscheiden können

Halle/Saale. Der tragische Unfall in Halle-Neustadt hat viele Menschen schockiert: Ein siebenjähriges Mädchen ist vor wenigen Tagen aus einem Fenster im dritten Stock gefallen und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen die Eltern wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei der jüngeren Kinder – ein, drei und sieben Jahre alt – allein in der Wohnung, während die Mutter eine sechsjährige Tochter zur Schule brachte.

Dieser Fall berührt viele Familien, denn der Alltag stellt Eltern mit mehreren Kindern immer wieder vor dieselbe Frage: Was mache ich, wenn ein Kind zur Schule muss, das Baby aber schläft? Wenn ich nur kurz einkaufen will – aber niemand da ist, der aufpasst?

Wie viel Alleinlassen ist erlaubt? Rechtliche Lage ohne klare Minutenregel

Viele Eltern suchen nach einer klaren Richtlinie – doch die gibt es nicht. Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt lediglich die Aufsichtspflicht vor. Wie lange ein Kind allein bleiben darf, hängt von Alter, Reife, Wohnungssituation und Dauer ab.

Die Empfehlungen laut Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz:

Unter 3 Jahren: niemals allein lassen

4 bis 6 Jahre: maximal 15–30 Minuten – nur in absolut sicherer Umgebung und die Eltern sollten in der Nähe sein

7 bis 10 Jahren: bis zu zwei Stunden möglich – aber nur, wenn das Kind Gefahren einschätzen kann

Geschwister ersetzen keine Aufsicht: Ein siebenjähriges Kind darf nicht die Verantwortung für Kleinkinder übernehmen

Diese Einschätzung bestätigt auch die hallesche Familienanwältin Ilka Kotte: „Eine Siebenjährige kann man mal kurz allein lassen. Aber dass zwei Kleinkinder auf sie angewiesen sind – das halte ich für bedenklich.“

Was das Jugendamt sagt: „Mehrere kleine Kinder ohne Aufsicht sind ein hohes Risiko“

Das Jugendamt Halle bewertet die Situation deutlich: Mehrere kleine Kinder allein in einer Wohnung – besonders in höheren Stockwerken – stellen eine akute Gefahr dar. Kleinkinder können Gefahren wie Fenster, Balkone, Möbel oder Herd nicht einschätzen.

Die wichtigsten allgemeinen pädagogischen und entwicklungspsychologischen Kriterien des Jugendamts: Alter und individuelle Reife, sichere Wohnung (Fenster- und Balkonsicherung!), Dauer der Abwesenheit, familiäre Belastungssituation und Anzahl und Alter der Geschwister.

Eine pauschale Altersgrenze gebe es nicht, betont die Behörde: „Erst im späteren Grundschulalter kann – unter sicheren Bedingungen – ein kurzes Alleinlassen in Betracht gezogen werden.“

Warum es im Alltag oft schiefgeht

Viele Eltern kennen die Situation: Der Morgen ist chaotisch, ein Kind muss dringend los, das andere schreit, das dritte schläft. Dazu kommen enge Wohnungen, Zeitdruck, fehlende Unterstützung, Überlastung, wenig familiäres Netzwerk, Stress durch Armut, Krankheit oder Fluchtgeschichte.

Das Jugendamt Halle macht deutlich: "Solche Faktoren können die Fähigkeit von Eltern beeinträchtigen, ihrer Aufsichtspflicht jederzeit gerecht zu werden" – und erhöhen das Risiko tragischer Unfälle.

Was Eltern wissen sollten: praktische Regeln für den Alltag

1. Kleine Kinder niemals allein lassen – auch nicht "nur kurz runter“

Ein kurzer Weg kann zur großen Gefahr werden.

Besonders gefährlich: Wohnungen in höheren Etagen, offene Fenster, gekippte Fenster, Möbel am Fenster.

2. Schulkinder können oft allein gehen

Viele Grundschulkinder dürfen laut Polizei und Pädagogen den Schulweg allein bewältigen – sofern der Weg sicher ist. Das kann Eltern morgens entlasten.

3. Lieber mitnehmen als riskieren

Auch wenn es unbequem ist: Kleinkinder und Babys sollten immer mitgenommen werden – selbst wenn es nur fünf Minuten sind.

4. Alltagsnetzwerke nutzen

Eltern können sich in der Nachbarschaft, Kita oder Schule zusammentun:

„Kannst du mein Kleines kurz im Blick behalten, während ich die Große zur Schule bringe?“

Diese Tipps und Dienste können helfen

Sozialpädagogische Familienhilfe

Entlastet Familien zu Hause, hilft bei Organisation und Erziehung – kostenlos, diskret, über das Jugendamt.

Familienzentren und Nachbarschaftsnetzwerke

Angebote für Betreuung, Kontaktvermittlung und kurzfristige Unterstützung.

Kita, Hort und flexible Bring-/Abholzeiten

Frühere Bringzeiten oder verlängerte Betreuungen können Lücken schließen.

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Beratung und Unterstützung bei Überforderung – vertraulich und kostenfrei.

Der Unfall in Halle-Neustadt zeigt tragisch, wie schnell wenige Minuten lebensgefährlich werden können. Eltern tragen viel Verantwortung – aber sie müssen sie nicht allein tragen. Wer Hilfe braucht, darf sie holen. Und wer mehrere kleine Kinder hat, sollte lieber einmal zu viel vorsichtig sein als einmal zu wenig.