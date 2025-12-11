Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit kehrt eine der beliebtesten winterlichen Traditionen zurück: das Eislaufen. Eislaufen bedeutet geselliges Beisammensein in stimmungsvoller Umgebung und mehr oder weniger elegante sportliche Betätigung. Leider lassen die Temperaturen das Eislaufen auf Naturbahnen oder Teichen oft nicht zu.

Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, die Freude am Eislaufen auf Sachsen-Anhalts Eisflächen zu erleben. Ob für sportliche Betätigung mit der Familie oder als entspannter Abend zu zweit – die Eisbahn wird in dieser Zeit ein zentraler Treffpunkt, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Profi-Halle. Wir stellen sieben spannende Orte zum fröhlichen Schlittern vor.

Eislaufen mit Naumburger Stadtpanorama

Inmitten des Naumburger Weihnachtsmarktes, vor der Kulisse aus historischem Rathaus, Stadtkirche St. Wenzel und stimmungsvoll beleuchteten Bürgerhäusern, findet sich die Naumburger Eisbahn. Dieser Wintertreffpunkt, betitelt „Naumburg on Ice“, lockt nicht nur die Liebhaber des Kufensports an – vom grazilen Könner bis zum ambitionierten Anfänger.



Neben dem klassischen Eislaufbetrieb dient die Fläche auch als Schauplatz für den Eisstocksport. Wer das Geschehen lieber vom sicheren Boden aus verfolgt, sollte sich den 16. Dezember vormerken, denn dann steigt das große Finale um den Eisstock-Champion 2025. Obwohl die Vorentscheidungen bereits abgeschlossen sind, verspricht das Anfeuern der Finalisten beste Unterhaltung. Das eisige Spektakel ist noch bis zum 5. Januar täglich für alle Winterfans geöffnet.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt in Naumburg 2025 - Alle wichtigen Infos und Termine

Eislaufen auf 600 Metern Höhe in Schierke

Mit dem Einsetzen niedriger Temperaturen hat in Wernigerodes Ortsteil Schierke die lang ersehnte Eislauf-Saison begonnen. Seit dem 28. November ist die Schierker Feuerstein-Arena, malerisch auf 600 Metern Höhe gelegen, täglich für Besucher geöffnet. Die Saison erstreckt sich über den gesamten Winter und bietet die Möglichkeit zum eisigen Vergnügen bis in den März hinein.



Neben dem klassischen Schlittschuhlaufen bietet die Arena eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung können sich Gäste im traditionellen Eisstockschießen messen oder ihre Fähigkeiten in einem professionellen Eislaufkurs verbessern. Für Freunde des Kufensports mit Schläger und Puck gibt es das beliebte Schlägerlaufen.



Für alle, die gerne das Tanzen mit dem Gleiten verbinden, lädt regelmäßig eine Eisdisco zum Schwofen ein. Ein besonderer Höhepunkt erwartet Tanzmäuse und -mäuseriche am Samstag, den 21. Dezember, mit einer speziellen Weihnachtsausgabe der Eisdisco, bei der die Eisfläche ab 18 Uhr von den beliebtesten Weihnachtsliedern beschallt wird. Die Schierker Feuerstein-Arena lädt alle Kufen-Künstler ein, die Wintermonate aktiv und stimmungsvoll auf dem Eis zu verbringen.

Wild-West-Winterstimmung und Eislaufen in Pullman City

Deutschlands größte Westernstadt, Pullman City Harz in Hasselfelde, lädt in der Wintersaison zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein. Die Wild-West-Kulisse verwandelt sich in ein festlich beleuchtetes amerikanisches Winter-Wonder-Land, das Besucher an den Wochenenden bis Ende Dezember empfängt.



Ein zentraler Anziehungspunkt ist die Schlittschuhbahn – eine große Eisfläche direkt auf der historischen Mainstreet. Hier können Cowboys und Cowgirls jeden Alters ihre Runden drehen und das besondere Flair der Westernstadt genießen. Jeden Samstag ab 17 Uhr wird die Eisfläche zum Schauplatz der großen Schlittschuhparty für Kinder. Mitreißende Musik und ein buntes Programm sorgen für eine ausgelassene Stimmung und bringen die Eistanzfläche im Herzen von Pullman City zum Beben. Ab 19 Uhr übernehmen die Großen das Eis, dann geht es hier weiter mit der Schlittschuhparty für Erwachsene.

Eislaufen im Herzen von Dessau

Direkt auf dem Dessauer Marktplatz vor dem historischen Rathaus entfaltet sich der winterliche Mittelpunkt der Stadt: die „Stadtwerke EisArena“. Die 450 Quadratmeter große Fläche aus echtem Eis dient den Bürgern und Besuchern der Stadt als beliebte Bühne für Pirouetten und kühne Rutschpartien.



Dank der erneuten Unterstützung durch die Stadtwerke Dessau konnte diese Attraktion, die im vorigen Jahr rund 8.000 Eisläufer begeisterte, wieder realisiert werden. Als strahlendes Zentrum des Dessauer Adventsmarktes zieht die Arena die Aufmerksamkeit unwiderstehlich auf sich. Die Eisfläche ist noch bis zum 6. Januar täglich für alle Altersgruppen geöffnet und garantiert eine unvergessliche Rutschpartie in festlicher Atmosphäre.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt in Dessau 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

Eislaufen auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt

Noch bis zum 6. Januar hat die 450 Quadratmeter große Eislaufbahn auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt täglich ihre Pforten für das Publikum geöffnet. Die Fläche lädt nicht nur zum fröhlichen Eislaufen und sportlichen Eisstockschießen ein, sondern dient auch als Schauplatz für festliche Zusammenkünfte und exklusive Veranstaltungen. Besonders erfreulich: Das beliebte Raclettezelt ist auch in dieser Saison wieder mit von der Partie. Gruppen und Schulklassen sollten sich vorab für das winterliche Vergnügen anmelden.



Ein Highlight der Saison ist die „IceLab Leipzig“-Tanzshow, in der die Kufen-Künstler Katja Grohmann und Peter Pfahl am 20. Dezember um 17 und um 19 Uhr ihr Können zeigen. Die Tänzer präsentieren eine fesselnde Show aus Gleiten, Schwebemomenten und akrobatischen Figuren. Mit Katja Grohmann, der international renommierten Pionierin des zeitgenössischen Tanzes auf Eis und ehemaligen Eiskunstlauf-Juniorenmeisterin Deutschlands, sowie Peter Pfahl, der seine Erfahrung als Tänzer bei „Holiday on Ice“ einbringt, ist eine zauberhafte Eis-Show garantiert.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt in Weißenfels 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

Eislaufen in Halles neuem Eisdom

Zwölf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser der Saale, das die alte Eishalle der Stadt zerstörte, hat Halle wieder eine richtige Eissporthalle – die einzige in Sachsen-Anhalt. Und nicht nur die Saale Bulls, das heimische Eishockey-Team, sind begeistert. Auch Hobby-Pirouetten-Dreher und Amateur-Eisstock-Schießer sind von der Halle überzeugt.



Von September bis März kommen sie im Sparkassen-Eisdom beim täglichen öffentlichen Eislaufen auf ihre Kosten. Zusätzlich gibt es immer samstags eine bunt-fröhliche Eislaufparty, bei der die Runden übers Eis im Takt der Musik gedreht werden.

Auch interessant: Weihnachtssingen im Eisdom - Wo noch Restkarten für das Spektakel mit den Saale Bulls zu haben sind

Eislaufen am Leipziger Augustusplatz

Der Augustusplatz in Leipzig verwandelt sich erneut in eine spektakuläre Winterlandschaft. Eine bunte Welt aus weißen Hütten und Pagoden, flankiert von kleinen Bars, einem überdachten Biergarten und gemütlichen Feuerschalen zum Aufwärmen, lädt zum Flanieren und Genießen ein.



Für sportliche Herausforderungen sorgt nicht nur eine Eisstockbahn, sondern auch das besondere Highlight: Deutschlands größte runde Eisbahn, die zum unvergesslichen Eislaufen einlädt. Der „Leipziger Eistraum“ wird vom 16. Januar bis zum 1. März zum zentralen Anziehungspunkt für Stadtbewohner und Gäste, die winterliche Freuden suchen.