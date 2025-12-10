Die Praxen sind voller Menschen mit Atemwegsinfektionen. Corona ist auf dem Vormarsch, bei Influenza steigen die Fallzahlen früher als erwartet. Ein neuer Viren-Subtyp verbreitet sich schnell.

Die Zahl der Grippeinfizierten steigt in Sachsen-Anhalt früher als üblich.

Halle (Saale)/MZ. - Der Hals kratzt, die Nase läuft: In Sachsen-Anhalts Hausarztpraxen rollt die Infektwelle. „Es gab schon im Herbst mehr Fälle, aber nun sind die Anstiege bei Atemwegserkrankungen sehr steil“, sagt Allgemeinarzt Thomas Dörrer. Vor allem Corona ist auf dem Vormarsch, aber auch die Zahl der Grippe-Erkrankten steigt.