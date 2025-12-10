Kinder lieben Schokolade. Das war auch in der DDR nicht anders. Von Knusperflocken über Halloren-Kugeln bis zu Bambina und der Schlager-Süßtafel: Diese Süßigkeiten haben die Kinder geliebt.

Das schmecken nur richtige Ossis! Diese Süßigkeiten waren in der DDR der Renner

Es gibt wohl kaum ein Ostkind, dass die Bambina-Schokolade nicht kannte.

Magdeburg/Halle (Saale). – Von wegen, in der DDR gab es nicht viel zu kaufen. Auch wenn sich über Geschmack streiten lässt, an Süßigkeiten und Schokolade mangelte es jedenfalls nicht.

Einige Produkte haben sogar die Wende überlebt und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit.

Diese Süßigkeiten gab es in der DDR

Katzenzungen

Russisch Brot

Bergland – Schokolade (Hohlfiguren) aus dem VEB Bergland Niederoderwitz

Berggold – Schokolade und Süßwaren aus dem VEB Thüringer Schokoladenwerke Pößneck

Bon – Schokoladenriegel mit Kokosfüllung aus dem VEB Delitzscher Kakao- und Schokoladenwerk

Die fruchtigen 12

Schokoriegel Fetzer

Henri, vormals Henze – verschiedene Hartkaramellbonbons wie Milchecken, Milch-Drops, Honig-Bonbons, Diamant Dessert-Bonbons, gefüllte Milch-Bonbons, Knickebein (VEB Bonbonspezialfabrik Henri Eilenburg)

Schokoriegel Joker

Schokoriegel Jupiter

Schokoriegel Mobil

Nugana

Nußsplitter

Othello-Kekse der Firma Wikana in Wittenberg

Quarta – Schokolade in quadratischer Form, ähnlich wie Ritter Sport

Rotstern – Schokolade, Süßwaren aus dem VEB Rotstern Schokoladenwerk in Saalfeld

Schokolade Saturn

Sonni-Schleck – Konfekt (aus Sonneberg)

Schokoriegel Tramp

Schokolade Venus

Vitalade – Ersatz-Schokolade

Bambina und Knusperflocken von Zetti

Bambina und Knusperflocken sind zwei Süßigkeiten aus der DDR, die es auch heute noch gibt. Beide stammen aus dem Hause Zetti. Hergestellt wird die Schokolade in Zeitz.

Den Geschmack von Bambina muss man mögen. In der DDR war die Tafel aus Butterkaramell, Haselnüssen und Milchschokolade jedoch der Renner bei Kindern.

"Gefüllte Schokolade mit viiel Milch" stand früher illustrativ auf der Bambina-Schokolade. (Foto: Imago/Steffen Schellhorn)

Auch die Knusperflocken haben noch heute ihre Fans. Dafür vermengte man in der DDR Knäckebrot mit Schokolade. Klingt recht einfach. Das könnte man doch leicht daheim nachmachen?

Das hatte sich auch ZDF-"Besseresser" Sebastian Lege gedacht und sich an Ost-Schoki versucht – mit mäßigem Erfolg.

Creck

Nein, wir haben uns nicht verschrieben. Im Gegensatz zu Crack ist Creck ein DDR-Schokoladenersatzprodukt des Berliner Herstellers VEB Elfe.

Die 100-Gramm-Tafel punktete vermutlich nicht durch ihren Geschmack, sondern eher durch die Sammelbilder. Jede Tafel enthielt eins. Dafür gab es sogar Sammelalben.

Brockensplitter von Argenta

Die Argenta Brocken-Splitter waren eine beliebte Süßigkeit in der DDR, die sich durch eine dreieckige Form auszeichnete. Unter dem Schokoladenüberzug befand sich köstlicher Haselnusskrokant.

So sehen die Brocken-Splitter heute aus. (Foto: Imago/Martin Wagner)

Früher stellten der VEB Argenta Wernigerode die Brocken-Splitter her. Heute produziert Argenta in Weißenfels – und das Schokoladenprodukt gibt es noch immer.

Halloren-Kugeln aus Halle

Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle kann auf eine 200-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Original Halloren-Kugeln wurden nach Angaben des Unternehmens 1952 erfunden.

Sie entwickelten sich schnell zur vielleicht beliebtesten Süßigkeit in der DDR. Seit dieser Zeit habe sich die Rezeptur der Kugeln bis heute nicht verändert.

Ein Punkt, den auch Lebensmitteltester Sebastian Lege aufgreift. Kaum Kakao und keine Sahne in der Creme, kritisiert er die ehemalige Ostmarke.

So sah die Verpackung der Hallo Kugeln zu DDR-Zeiten aus. (Foto: Imago/Steinach)

Schlager-Süßtafel

Da werden nostalgische Kindheitserinnerungen wach. Die Schlager-Süßtafel war trotz ihres niedrigen Kakaogehaltes ein Liebling der DDR-Naschkatzen. Aufgrund von Rohstoffmangel betrug dieser nämlich nur sieben Prozent.

Die Schlager-Süßtafel ist auch heute noch beliebt. (Foto: Imago/HRSchulz)

Auch heute gibt es diese Schokolade noch. Allerdings mit verändertem Geschmack, denn der Kakaoanteil heute beträgt 32 Prozent.