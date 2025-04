Schokoland will umziehen - Darum ist das bisher gescheitert

Angela Meyer ist Verkäuferin in der Weißenfelser Schokoladenwelt.

Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser Schokoladenmanufaktur Argenta wird nicht in das Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ umziehen. Darüber hat Vertriebsleiter Axel Dietrich auf MZ-Anfrage informiert. Ein Umzug des Werksverkaufs in der Zeitzer Straße Anfang Mai nach Leißling war zuvor bereits öffentlich im Gespräch. Wie Dietrich nun mitteilte, habe das Einkaufszentrum einen entsprechenden Vertrag über den Einzug des Schokoladenherstellers in letzter Minute nicht unterschrieben. Eine MZ-Anfrage zu den Gründen für diese Entscheidung blieb von der Centerleitung bis zum Donnerstagabend unbeantwortet.