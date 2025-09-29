Gute Nachricht für Naschkatzen: Der Werksverkauf für Süßwarenprodukte, die unter dem Markennamen Zetti in Zeitz hergestellt werden, hat ab November öfter geöffnet. Neben dem bisherigen Termin freitags-vormittags (9 bis 12 Uhr) können Kundinnen und Kunden ihre Lieblingsprodukte künftig auch donnerstags von 15 bis 18 Uhr einkaufen. Mit dem zusätzlichen Termin reagiert die Goldeck Süßwaren GmbH, die Zettiprodukte im Gewerbegebiet Leipziger Straße in Zeitz herstellt, nach eigenen Angaben auf die große Nachfrage. Ziel sei es, den Besucherinnen und Besuchern mehr Flexibilität zu bieten.

Im Werksverkauf am Unternehmensstandort in Zeitz werden nach Firmenangaben die bekannten Zetti-Spezialitäten wie Knusperflocken, Zetti Bambina und Schokoplätzchen angeboten. Auch Edelmarzipan, Tafelschokoladen sowie wechselnde Aktionsware gehören zum Sortiment. Kostenlose Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung, heißt es weiter. Die Marke Zetti hat eine lange Tradition und ist deutschlandweit bekannt.