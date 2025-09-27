In dem Weißenfelser Quartier findet an diesem Samstag das zweite Straßenfest der Stadt.Raum-Initiative statt. Mit welchem Konzept eine Gruppe die Gegend voranbringen möchte.

So könnte die Kreuzung von Herrmannsgarten und der Waltherstraße in Weißenfels aussehen, wenn es nach der Stadt.Raum-Initiative geht.

Weissenfels/MZ. - Von 13 bis 18 Uhr wird an diesem Samstag das zweite Straßenfest in Herrmannsgarten veranstaltet, welches von der Stadt.Raum-Initiative organisiert wird. Vor rund einem Jahr fand die Premiere statt. Dabei seien auch Meinungen und Ideen von Anliegern und weiteren Bürgern eingeholt worden, „wie sich der Herrmannsgarten mittel- und langfristig entwickeln könnte“, heißt es in einem Konzept, das basierend auf dieser Umfrage von Eric Stehr und Marcel Högel von der Stadt.Raum-Initiative entwickelt wurde. Sie gehören zudem der Linkspartei an, Letzterer wohnt selbst in Herrmannsgarten.