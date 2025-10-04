Der Heimatverein „Glücksburger Heide“ wird zur Baumpflanz-Challenge von der Feuerwehr des Vereinsmitglieds Mirko Wolter nominiert. Wie die Mitglieder darauf reagieren.

Mügeln/MZ. - Das Pflanzloch im Erdreich war bereits vorbereitet, als sich am Mittwochabend Mitglieder des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ am Areal der Heimateiche an der Dahmschen Straße trafen. Langfristig geplant war das nicht. Erst am Sonntagabend, nach dem Radwandertag, erreichte den Verein die Information, dass er nominiert ist.