  4. Eisenbahntunnel in Zangenberg: DB reißt Tunnel ab und baut neue Brücken in Zeitz: Erinnerungen an das 100 Jahre alte Bauwerk - was bleibt

Erinnerungen an ein Stück Zeitzer Geschichte: Was ein Leser als Fünfjähriger am Zangenberger Tunnel erlebte.

04.10.2025, 18:00
So sah die Baustelle anfangs auf Zangenberger Seite aus
So sah die Baustelle anfangs auf Zangenberger Seite aus Foto: Angelika Andräs

Zeitz/Zangenberg/MZ/and. - Der Eisenbahntunnel in Zangenberg wurde zum Kriegsende zur Überraschung der Menschen nicht wie geplant gesprengt. Rolf Prager erinnert sich daran: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Verzögerung bei den letzten Tunneldurchquerungen und die herannahenden Amerikaner Angst und Schrecken beim Sprengkommando ausgelöst haben.