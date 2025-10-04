Erinnerungen an ein Stück Zeitzer Geschichte: Was ein Leser als Fünfjähriger am Zangenberger Tunnel erlebte.

DB reißt Tunnel ab und baut neue Brücken in Zeitz: Erinnerungen an das 100 Jahre alte Bauwerk - was bleibt

So sah die Baustelle anfangs auf Zangenberger Seite aus

Zeitz/Zangenberg/MZ/and. - Der Eisenbahntunnel in Zangenberg wurde zum Kriegsende zur Überraschung der Menschen nicht wie geplant gesprengt. Rolf Prager erinnert sich daran: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Verzögerung bei den letzten Tunneldurchquerungen und die herannahenden Amerikaner Angst und Schrecken beim Sprengkommando ausgelöst haben.