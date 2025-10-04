Kommandeurswechsel im Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde geht mit hoher Auszeichnung einher. Wer der Neue in der Verantwortung ist.

Wechsel an der Spitze des Einsatzführungsbereichs 3: Bundeswehr ehrt verdienten Kommandeur in Schönewalde

Kommandoübergabe bei der Bundeswehr in Holzdorf/Schönewalde feierlich vollzogen

Oberst André Megow (Mi.) verabschiedet Oberstleutnant Oliver Stockheim (li.) aus dem Kommando der Einsatzgruppe verlegefähig und begrüßt am Bundeswehrstandort Holzdorf/Schönewalde Oberstleutnant i.G. Daniel Dittmer als dessen Nachfolger sowie seinen Stellvertreter und Chef des Stabes.

Holzdorf/Schönewalde/MZ. - Zünftige Militärmusik, Soldaten in Paradeuniform und ein glänzender Orden waren Bestandteile einer Kommandoübergabe, die der Kommandeur des Einsatzführungsbereich 3 und Standortälteste, Oberst André Megow, am Mittwoch vor einer Vielzahl honoriger Gäste in der Liegenschaft Schönewalde des hiesigen Bundeswehrstandortes Holzdorf/Schönewalde vollzog.