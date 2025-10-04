weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Kommandoübergabe bei der Bundeswehr in Holzdorf/Schönewalde feierlich vollzogen: Wechsel an der Spitze des Einsatzführungsbereichs 3: Bundeswehr ehrt verdienten Kommandeur in Schönewalde

Kommandoübergabe bei der Bundeswehr in Holzdorf/Schönewalde feierlich vollzogen Wechsel an der Spitze des Einsatzführungsbereichs 3: Bundeswehr ehrt verdienten Kommandeur in Schönewalde

Kommandeurswechsel im Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde geht mit hoher Auszeichnung einher. Wer der Neue in der Verantwortung ist.

Von Sven Gückel Aktualisiert: 04.10.2025, 18:24
Oberst André Megow (Mi.) verabschiedet Oberstleutnant Oliver Stockheim (li.) aus dem Kommando der Einsatzgruppe verlegefähig und begrüßt am Bundeswehrstandort Holzdorf/Schönewalde Oberstleutnant i.G. Daniel Dittmer als dessen Nachfolger sowie seinen Stellvertreter und Chef des Stabes.
Oberst André Megow (Mi.) verabschiedet Oberstleutnant Oliver Stockheim (li.) aus dem Kommando der Einsatzgruppe verlegefähig und begrüßt am Bundeswehrstandort Holzdorf/Schönewalde Oberstleutnant i.G. Daniel Dittmer als dessen Nachfolger sowie seinen Stellvertreter und Chef des Stabes. Foto: Sven Gückel

Holzdorf/Schönewalde/MZ. - Zünftige Militärmusik, Soldaten in Paradeuniform und ein glänzender Orden waren Bestandteile einer Kommandoübergabe, die der Kommandeur des Einsatzführungsbereich 3 und Standortälteste, Oberst André Megow, am Mittwoch vor einer Vielzahl honoriger Gäste in der Liegenschaft Schönewalde des hiesigen Bundeswehrstandortes Holzdorf/Schönewalde vollzog.