Kommandoübergabe bei der Bundeswehr in Holzdorf/Schönewalde feierlich vollzogen Wechsel an der Spitze des Einsatzführungsbereichs 3: Bundeswehr ehrt verdienten Kommandeur in Schönewalde
Kommandeurswechsel im Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde geht mit hoher Auszeichnung einher. Wer der Neue in der Verantwortung ist.
Aktualisiert: 04.10.2025, 18:24
Holzdorf/Schönewalde/MZ. - Zünftige Militärmusik, Soldaten in Paradeuniform und ein glänzender Orden waren Bestandteile einer Kommandoübergabe, die der Kommandeur des Einsatzführungsbereich 3 und Standortälteste, Oberst André Megow, am Mittwoch vor einer Vielzahl honoriger Gäste in der Liegenschaft Schönewalde des hiesigen Bundeswehrstandortes Holzdorf/Schönewalde vollzog.