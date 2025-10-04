Gorsdorf-Hemsendorf/MZ. - Dirndl- und Seppelhosenalarm im Dorfgemeinschaftshaus von Gorsdorf-Hemsendorf, das genau zwischen beiden Orten steht. Der Heimatverein des Jessener Doppelortsteiles hatte am Einheitsfeiertag zum Oktoberfest geladen. Und da versprochen war, dass das schönste Dirndloutfit prämiert wird, hatten sich doch einige der Frauen entsprechend gekleidet. Auch einige Männer ließen sich nicht lumpen und holten Seppelhosen und karierte Hemden hervor.

Oktoberfest in Gorsdorf-Hemsendorf 2025: Bierkrugstemmen sorgt für Unterhaltung

Die Herren des Tages waren später noch in anderer Hinsicht gefragt. Denn sie konnten sich im Bierkrugstemmen beweisen. Das bedeutet, wie Peggy Knöffel vom veranstaltenden Heimatverein erklärte, einen Maßkrug mit ausgestrecktem Arm so lange zu halten, wie es geht. Nebenan auf der Wiese konnten die Kinder eine Hüpfburg erstürmen und es gab Deftiges zu Essen.