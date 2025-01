Weißenfels/MZ. - Herrmann soll nicht in Vergessenheit geraten. Darin sind sich Eric Stehr und Marcel Högel einig. Die beiden Männer sind in der „Stadt.Raum Initiative“ aktiv, die sich seit gut zwei Jahren insbesondere für den sozialen Zusammenhalt in Weißenfels engagiert. Und der Herrmann ist eine sympathische Kunstfigur mit Spaten über der Schulter und Gießkanne in der Hand, die im Spätsommer vergangenen Jahres auf Plakaten und Aufklebern ihre öffentliche Premiere hatte. Beim ersten Straßenfest im Herrmannsgarten, initiiert von jener „Stadt.Raum Initiative“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.