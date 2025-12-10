In Wittenberg glücklich geworden: Die Jazz-Band „Whreeds“ mit dem aus Nordrhein-Westfalen übersiedelten ehemaligen Anwalt Wilhelm Rettler bietet Musik für geschulte Ohren.

WITTENBERG/MZ. - Beruhigend, fließend, entspannt die tieferen Schichten in Bewegung bringend – ohne Hektik, ohne Druck, ohne Emotionen künstlich in die Höhe peitschend. So wirkt die Musik, die die Wittenberger Jazz-Band „Whreeds“ spielt. Seit 2007 bündelt die Gruppe traditionelle und moderne Einflüsse zu gefälligem Jazz. Mit dabei sind Eigenkompositionen und Standards von beispielsweise Miles Davis, Kenny Dorham oder Charles Mingus.